Russland beginnt mit Herstellung von Ausrüstung für Ägyptens erstes Kernkraftwerk

Die Produktion der Ausstattung für Ägyptens erstes Kernkraftwerk Ed-Dabaa hat in Russland begonnen. Der offizielle Baubeginn in Ägypten ist für die erste Julihälfte geplant. Das Kernkraftwerk soll an den Ufern des Mittelmeers entstehen.

Quelle: Gettyimages.ru © Tomohiro Ohsumi

In Sankt Petersburg wurde mit der Produktion der Ausrüstung für Ägyptens erstes Kernkraftwerk Ed-Dabaa feierlich begonnen. Dies teilte der Pressedienst des russischen Staatskonzerns Rosatom am Mittwoch mit. Ein Vertreter des Unternehmens erklärte in diesem Zusammenhang: "Im Werk Kolpin, das im Auftrag von Rosatom verschiedene Ausrüstung für Kernkraftwerke herstellt, wurde der Startschuss für die Produktion von Rohlingen für den Reaktorbehälter von Block 1 des ägyptischen Kernkraftwerks Ed-Dabaa gegeben." Die Zeremonie fand in Anwesenheit einer ägyptischen Delegation unter der Leitung des Vorsitzenden der ägyptischen Behörde für Kernkraftwerke (kurz NPPA), Amged El-Wakeel, statt. Der Delegation gehörten auch Sami Atallah, Vorsitzender der ägyptischen Behörde für Nuklear- und Strahlungskontrolle, sowie Mohamed Ramadan, stellvertretender Vorsitzender der NPPA, an. Laut dem ersten stellvertretenden Generaldirektor für Kernenergie von Rosatom, Alexander Lokschin, laufe alles nach Plan. Lokschin erläuterte, dass der offizielle Baubeginn in Ägypten für die erste Julihälfte geplant sei: "Der offizielle Termin ist der 11. Juli. Vielleicht einen Tag früher oder einen Tag später. Nach dem Plan – am 11. Juli." In Bezug auf die Sicherheit der im Ed-Dabaa-Projekt verwendeten Reaktortechnologie versicherte Lokschin, dass diese "alle möglichen und, man könnte sagen, unmöglichen Situationen berücksichtigt, einschließlich einer solchen wie bei den Ereignissen in Fukushima". Er fügte hinzu: "Was die Sicherheit betrifft, so glaube ich, dass dieses Projekt seinesgleichen sucht." Amged El-Wakeel kündigte wiederum an, dass Rosatom im dritten Quartal 2022 die Lizenz für den Bau des Kernkraftwerks in Ägypten erhalten könne. Nach seinen Worten werde derzeit intensiv mit der Aufsichtsbehörde zusammengearbeitet, um alle Beanstandungen zu beseitigen: "Wir arbeiten Tag und Nacht an der zügigen Erledigung der Aufgaben vor Ort und an der Erteilung der Genehmigungen. Die Baustelle befindet sich jetzt in der Vorbereitungsphase für den 'ersten Beton'." Das AKW Ed-Dabaa ist das erste Kernkraftwerk in Ägypten, das an der Mittelmeerküste, etwa 300 Kilometer nordwestlich von Kairo, gebaut wird. Im November 2015 war zwischen Moskau und Kairo ein Abkommen über den Bau eines Kernkraftwerks in Ägypten unterzeichnet worden. Das Kraftwerk wird aus vier Blöcken mit Atomreaktoren russischer Bauart vom Typ VVER-1200 mit einer installierten Gesamtleistung von 4.800 MW der Generation 3+ bestehen. Damit ist Ägypten das einzige Land in der Region mit Reaktoren der Generation 3+. Mehr zum Thema - Atomkraft – Wartung und Mängel führen zu enormen Kosten

