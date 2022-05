Ehemalige österreichische Außenministerin Kneissl verlässt russischen Ölriesen

Die ehemalige Außenministerin Österreichs Karin Kneissl hat den Aufsichtsrat des russischen Mineralölkonzerns Rosneft verlassen. Am Freitag vergangener Woche hatte bereits der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder seinen Posten im Vorstand des russischen Energie-Riesen geräumt.

Die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl ist die letzte in einer Reihe prominenter ausländischer Persönlichkeiten, die aus dem Vorstand des russischen Ölriesen Rosneft ausscheiden. Das Unternehmen gab Kneissls Rücktritt am Montag bekannt und bedankte sich für die "gemeinsame Arbeit in den letzten zehn Monaten, die vor dem Hintergrund der Pandemie und der schwierigen internationalen Lage stattfand". Kneissl, die heute in Frankreich lebt, schrieb auf Kurznachrichtendienst Twitter, sie habe dem Konzern bereits im März mitgeteilt, nach dem Auslaufen ihres einjährigen Mandats nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Ma correspondance avec ⁦@afpfr⁩ hier voici par twitter. Apparemment les rédactions n’ont pas lu cette dépêche pic.twitter.com/gEFeCns6iO — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) May 21, 2022 Kneissl war von 2017 bis 2019 Außenministerin Österreichs und trug zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Wien und Moskau bei. Die Diplomatin machte 2018 international Schlagzeilen, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin ihre Hochzeit in Österreich besuchte und mit ihr vor den Kameras tanzte. Die frühere österreichische Außenministerin schreibt auch Meinungsbeiträge für RT über die Beziehungen Russlands zum Westen sowie andere Themen. Meinung Die Hetzjagd auf Gerhard Schröder Am Freitag vergangener Woche räumten auch der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und Matthias Warnig, der Geschäftsführer der Nord Stream 2-Pipeline, ihre Posten im Vorstand von Rosneft. Einen Tag zuvor hatte das Europäische Parlament eine Resolution verabschiedet, in der persönliche Sanktionen gegen Schröder wegen seiner Beziehungen zu Russland gefordert wurden. In Deutschland wurden dem 78-jährigen Altkanzler auch einige Sonderrechte entzogen, die ihm nach seinem Ausscheiden aus dem Amt zustanden. So hatte ihm der Bundestag sein Büro und seine Mitarbeiter gestrichen. Zugleich laufen bei der SPD Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Schröder war seit 2017 Aufsichtsratsvorsitzender beim russischen Energieriesen, Warnig ist schon seit 2011 in dem Gremium gewesen und war seit 2014 Vizechef des Aufsichtsrats. Sie hatten beide einen Status als unabhängige Mitglieder. Kubicki: "Grenze zur Demütigung" bei Altkanzler Schröder nicht überschreiten Kneissl wurde im März 2021 für den Posten bei Rosneft nominiert und war damit die erste Frau im Vorstand des Unternehmens. Auch andere russische Unternehmen verlieren seit dem Ausbruch des Konflikts in der Ukraine Ende Februar, der dazu führte, dass Moskau mit drakonischen internationalen Sanktionen belegt wurde, ihre ausländischen Führungspersönlichkeiten. Mehr zum Thema - Analyse: Die Ukraine könnte der Ausgangspunkt für eine größere Krise werden

