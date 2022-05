Nur einen Tag nach Ankündigung von NATO-Beitritt: US-Tankflugzeug überfliegt Finnland

Laut einem Bericht der finnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt "Yle" gestatte Finnland einem US-Stratotanker das Betanken von vier US-Jets im finnischen Luftraum. Die Aktion erfolgte nur einen Tag nach der Ankündigung Helsinkis, der NATO beitreten zu wollen.

Quelle: AFP © Sameer Al-Doumy

Einem Bericht der finnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Yle zufolge betankte ein US-amerikanischer Stratotanker vier US-Jets im finnischen Luftraum. Die Aktion erfolgte nur einen Tag, nachdem die finnische Regierung ihre Absicht erklärt hatte, "unverzüglich" der NATO beizutreten. Vorbereitung auf den Atomkrieg? – Sicherheitsbedenken rund um NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens Dem Bericht zufolge betankte der Stratotanker des Modells KC-135 die vier US-Jets und überflog dabei Finnland. Der Stratotanker soll zuvor vom Luftwaffenstützpunkt RAF Mildenhall im Südosten Englands gestartet sein und zunächst entlang der norwegischen Küste geflogen sein, bevor er nach Osten in Richtung Finnisch-Lappland abbog. Gegen 13.00 Uhr nachmittags soll das Tankflugzeug in einer Höhe von etwa 6.000 Metern langsam über Südlappland geflogen sein, wie Yle schreibt. Anschließend habe das Flugzeug den finnischen Luftraum verlassen und sei nach Süden in Richtung Estland weitergeflogen. Das baltische Land ist seit 2004 Mitglied der NATO. Weiter berichtet die Nachrichtenseite, dass sich die finnischen Verteidigungsstreitkräfte über den "symbolischen Besuch" der US-Flugzeuge im finnischen Luftraum bedeckt halten sollen. Die US-Flugzeuge hätten die Genehmigung für den Flug erhalten, durften aber dem Bericht zufolge nicht in Finnland landen. Bei den betankten US-Kampfflugzeugen soll es sich um die Fairchild-Republic A-10 gehandelt haben. Nach Angaben der US-Luftwaffe sind die A10-Kampfflugzeuge dazu bestimmt, die Bodentruppen bei der Bekämpfung verschiedener Ziele wie Panzer zu unterstützen. Die Flugzeuge waren laut dem Bericht von Yle nicht auf der Flugverfolgungsseite Flightradar zu finden. Mehr zum Thema – Informelles NATO-Außenministertreffen in Berlin berät über Beitritt von Schweden und Finnland

