Russischer Diplomat zeigt von Selenskij gepostetes Nazi-Bild – Sky News bricht Interview sofort ab

Eine Sendung im britischen TV-Kanal "Sky News" wurde laut dem russischen Diplomaten Dmitri Poljanski beendet, nachdem dieser ein Bild mit einem Nazi-Symbol gezeigt hatte, das der ukrainische Staatschef Wladimir Selenskij auf seinem Telegram-Kanal gepostet und wieder gelöscht hatte.

Quelle: AFP © John Minchillo

Dmitri Poljanski, der stellvertretende UN-Botschafter Russlands, hat erklärt, der britische Fernsehsender Sky News habe ein Interview mit ihm abrupt beendet, nachdem er ein Foto mit einem Nazi-Symbol gezeigt habe, das der ukrainische Präsident zuvor gepostet hatte. Wladimir Selenskij hatte das Bild am Montag, dem "Tag des Sieges" der Sowjetunion über Adolf Hitlers Deutschland im Zweiten Weltkrieg, unter anderem auf seinem offiziellen Telegram-Kanal veröffentlicht. Der russische Diplomat schrieb am Montag auf Telegram: "Die Reaktion des Moderators? Er beendete schnell das Gespräch und murmelte, dass unsere Zeit, wie sich herausstellte, plötzlich abgelaufen sei und dass 'Sky News' diese Information nicht überprüfen könne." Er ergänzte: "So viel zur Redefreiheit im Westen ... Sie brauchen die Wahrheit nicht! Von nun an werden sie hundertmal nachdenken, bevor sie russische Diplomaten in eine Live-Sendung einladen!" Anlässlich des 9. Mai: Ukrainischer Präsident zeigt Bild eines Soldaten mit Nazi-Insignien Im Interview mit Sky News wurde Poljanski unter anderem gefragt, ob er zustimme, dass die russischen Truppen in der Ukraine "ihre Großväter, die gegen die Nazis gekämpft haben, entehren" und dass ihre Aktionen "den Faschismus widerspiegeln". Poljanski bezeichnete diese Behauptung als "blasphemisch". Er fügte hinzu, es sei "absolut katastrophal und schamlos, was das Vereinigte Königreich gerade tut und alles vergisst, wofür wir gekämpft haben". Dann holte der russische Diplomat ein Tablet hervor und zeigte den Screenshot eines inzwischen gelöschten Beitrags des ukrainischen Präsidenten in den sozialen Medien. Am "Tag des Sieges", am 9. Mai, hatte Selenskij ein Foto eines ukrainischen Kämpfers mit einem Totenkopf-Abzeichen veröffentlicht, das im Zweiten Weltkrieg von einer deutschen SS-Eliteeinheit getragen worden war. Als der Moderator etwas einwenden wollte, sagte Poljanski: "Unterbrechen Sie mich nicht, Sir, bitte." Er fuhr fort und stellte die Frage: "Wissen Sie, dass diese 'Totenkopf'-Division zu Beginn des Zweiten Weltkriegs für die Ermordung von 100 Briten in Frankreich verantwortlich war?" Meinung Selenskij zum 9. Mai: Mit Nazisymbolen gegen den Nazismus? Das bedeute also, so Poljanski weiter, dass das Vereinigte Königreich "jetzt ukrainische Behörden unterstützt, die am 'Tag des Sieges' Nazi-Symbole zeigen. Und diese Nazi-Symbole wurden von denselben Regimentern verwendet, die britische Menschen getötet haben. Ist das nicht ein bisschen seltsam?" Daraufhin sagte der Moderator dann, die Zeit sei abgelaufen, und beendete das Interview. Er fügte hinzu, dass der Sender die Behauptungen Poljanskis nicht unabhängig überprüfen konnte. Das Bild des Kämpfers mit dem Totenkopf-Abzeichen der 3. SS-Panzerdivision war auch vom ukrainischen Verteidigungsministerium auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht worden und wurde später ebenfalls gelöscht. Moskau hatte schon früher erklärt, die russischen Truppen hätten während der Militäroperation in der Ukraine Kämpfer mit Nazi-Tätowierungen und -Abzeichen gefangengenommen. Laut mehreren Berichten gibt es im ukrainischen Asow-Bataillon Kämpfer mit offen neonazistischen Ansichten. Mehr zum Thema - Springer-Blatt kann auf Foto von Asow-Regiment mit SS-Symbolen keine Nazis erkennen

