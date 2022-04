Leaks enthüllen die Ängste der Twitter-Führungskräfte vor Musk

Eine Führungskraft sagte, dass sich die Zensoren von Twitter nun in einer "sehr schwierigen" Lage befinden, während eine andere angeblich anfing zu weinen. Elon Musk, der Twitter nun übernahm, erklärte, die Plattform solle zu ihren Wurzeln der freien Meinungsäußerung zurückzukehren.

Quelle: www.globallookpress.com © Patrick Pleul/dpa

Leaks aus der Mitarbeiterversammlung von Twitter, in der die Übernahme durch Elon Musk besprochen wurde, zeigen, wie emotional die Führungskräfte reagierten und versuchten, mit den bevorstehenden Veränderungen fertig zu werden. Am Dienstag veröffentlichte Project Veritas durchgesickerte Tonaufnahmen von zwei Führungskräften, während die Zeitung Politico berichtete, dass ein dritter Mitarbeiter während des Treffens am Montag weinte. Elon Musk übernimmt Twitter "Elon hat in der Öffentlichkeit deutlich gemacht, dass ein großer Teil des Grundes, warum er die Plattform gekauft hat, unsere Moderationsrichtlinien und die Unstimmigkeiten im Umgang mit der Gesundheit waren", sagt Leslie Berland, Chief Marketing Officer und Head of People bei Twitter, auf den durchgesickerten Aufnahmen. "Das bringt den Twitter-Service und das Vertrauen und die Sicherheit sowie jeden, dem die Gesundheit auf der Plattform am Herzen liegt, in eine sehr schwierige Lage." In der einminütigen Aufnahme, die Project Veritas am Dienstag mit der Post Millennial teilte, ist auch CEO Parag Agrawal zu hören, der im Dezember die Nachfolge von Firmengründer Jack Dorsey angetreten hatte. "Ich glaube, dass Twitter als Dienst wächst und es mehr Menschen ermöglicht, das Produkt zu nutzen und eine bessere Erfahrung zu machen, weil wir in der Lage sind, die Konversation auf Twitter sicher zu machen, weil wir Werkzeuge und Prozesse entwickelt haben, mit denen die Menschen sich sicher fühlen und ihre Erfahrungen kontrollieren können. Ich glaube, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben, um das weiter zu verbessern", sagte Agrawal. "Manchmal bedeutet das eine durchdachte Moderation. Manchmal bedeutet das, die Dinge zu vereinfachen. Manchmal bedeutet das, dass wir die Produktanreize ändern müssen, um Probleme manchmal durch Produkte zu lösen anstatt durch Richtlinien." Twitter gab am Montag bekannt, dass es Musks 44-Milliarden-Dollar-Übernahme akzeptieren werde. Der SpaceX- und Tesla-Gründer schwor, die Plattform zu privatisieren und zu ihren Wurzeln der freien Meinungsäußerung zurückzukehren. Am Dienstag wies Musk auf "die extreme abwehrende Reaktion derjenigen hin, die sich vor der freien Meinungsäußerung fürchten", und sagte, seine Definition des Begriffs entspreche dem Gesetz. "Ich bin gegen Zensur, die weit über das Gesetz hinausgeht", twitterte Musk. "Wenn die Leute weniger Redefreiheit wollen, werden sie die Regierung auffordern, entsprechende Gesetze zu erlassen." Der erste Zusatzartikel der US-Verfassung verbietet es dem Kongress ausdrücklich, Gesetze zu erlassen, die die Rede- oder Pressefreiheit verletzen. Suspending the Twitter account of a major news organization for publishing a truthful story was obviously incredibly inappropriate — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022 Twitters oberste Führungskraft für Recht und Sicherheit, Vijaya Gadde, weinte Berichten zufolge während des Treffens am Montag angesichts der Aussicht auf eine Übernahme durch Musk, so Politico. "Gadde weinte während des Treffens, als sie Bedenken darüber äußerte, wie sich das Unternehmen verändern könnte, so drei Personen, die mit dem Treffen vertraut sind. Sie räumte ein, dass es erhebliche Unsicherheiten darüber gibt, wie das Unternehmen unter der Führung von Musk aussehen wird", so die Quelle. Als Leiterin der Abteilung "Vertrauen und Sicherheit" war Gadde für die Definition von "Hassreden" und "gesunden Gesprächen" zuständig. Berichten zufolge war sie für die Entscheidung der Plattform verantwortlich, US-Präsident Donald Trump im Januar 2021 zu verbieten, da Dorsey zu dieser Zeit im Urlaub war. Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022 Mehr zum Thema - Ein Twitter im Besitz von Elon Musk ist eine beängstigende Vorstellung für das Establishment

