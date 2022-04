Schweden und Finnland wollen schon im Mai NATO-Antrag stellen

Schweden und Finnland wollen bereits im Mai Anträge zur Aufnahme in das Militärbündnis NATO stellen. Finnland hat gegenüber der schwedischen Regierung bereits den klaren Wunsch geäußert, dass die Länder sich gemeinsam um eine NATO-Mitgliedschaft bewerben sollten.

Quelle: www.globallookpress.com © Oberhaeuser, via /www.imago-images.de

Laut der finnischen Zeitung Iltalehti wollen Finnland und Schweden bereits im Mai ihre Anträge auf eine NATO-Mitgliedschaft stellen. Demnach ist geplant, die Anträge bereits zwischen dem 16. Und dem 22. Mai einzureichen. Die schwedische Zeitung expressen erhielt ebenfalls die Bestätigung aus schwedischen Regierungskreisen. Finnland und Schweden erläutern ihre NATO-Pläne Finnland hat gegenüber der schwedischen Regierung bereits den klaren Wunsch geäußert, dass die Länder sich gemeinsam um eine NATO-Mitgliedschaft bewerben sollten. Der finnische Präsident Sauli Niinistö will am 17. und 18. Mai Stockholm besuchen. In der vergangenen Woche erklärte die schwedische Außenministerin Ann Linde, dass Schweden seine eigene sicherheitspolitische Bewertung der NATO-Lösung vorlegen. Die Bewertung der schwedischen Parlamentsparteien soll nun am Freitag, dem 13. Mai, statt dem bisher geplanten 31. Mai veröffentlicht werden. Finnland hat eine entsprechende Analyse bereits veröffentlicht. Mehr zum Thema - Im Visier der NATO – Die Beitrittspläne von Schweden und Finnland

