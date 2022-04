Nordkorea beschuldigt USA, die Lage im Ukraine-Krieg zu verschärfen

Nordkoreanische Staatsmedien haben am Samstag US-Präsident Joe Biden scharf verurteilt, seine "Senilität" beklagt und ein "Problem in seiner intellektuellen Fähigkeit" diagnostiziert. Die US-Sanktionen gegen Russland gingen nach hinten los, hieß es in dem Artikel der offiziellen Nachrichtenagentur KCNA, und Washington sei der "letzte Verlierer" auf der Weltbühne.

Indem sie Russland Kriegsverbrechen in der Ukraine vorwerfen, versuchen die USA, Russland zu diffamieren und "den Zusammenbruch seines Regimes zu erreichen", heißt es in dem Artikel. Dies erinnert an eine "schuldige Partei, die zuerst die Klage einreicht", hieß es weiter, bevor die USA der "gnadenlosen" Tötung von "Millionen unschuldiger Zivilisten" in Afghanistan, Irak und Jugoslawien beschuldigt wurden.

Kürzlich warfen Kiew und seine westlichen Unterstützer Russland "Kriegsverbrechen" vor, als sie seine Truppen beschuldigten, in der ukrainischen Stadt Butscha zahlreiche Zivilisten getötet zu haben. Moskau wies diese Anschuldigungen vehement zurück und behauptete, die Beweise seien von der Ukraine als Teil einer Propagandakampagne manipuliert worden. Der Kreml forderte eine UN-Untersuchung des Vorfalls. Präsident Biden hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin bereits vor dem Vorfall in Butscha als "Kriegsverbrecher" bezeichnet, der "nicht an der Macht bleiben kann".

Das Oberhaupt eines souveränen Staates ohne gerechtfertigten und bestätigten Grund als 'Kriegsverbrecher' und 'mörderischen Diktator' zu bezeichnen […] ist eine Beleidigung der anderen Nation und eine klare Verletzung der Souveränität", heißt es in dem Artikel weiter.

"Solch rücksichtslose Äußerungen können nur von den Nachkommen der Yankees gemacht werden, die Meister der Aggression und der Verschwörungstheorie sind."

"Vielleicht wurde der Ärger dadurch verursacht, dass er ein Skript las, das seine Helfer zuvor vorbereitet hatten", heißt es weiter. "Wenn nicht, könnte die Schlussfolgerung lauten, dass seine intellektuellen Fähigkeiten gestört und dass seine rücksichtslosen Äußerungen nur die Unvorsichtigkeit eines alten Mannes in seinem Alter sind."

Solche Argumente werden seit Langem von Bidens Gegnern in den USA vorgebracht, die auf die verbalen Ausrutscher und die offensichtliche Verwirrung des 79-jährigen Präsidenten als Beweis für den kognitiven Verfall verweisen.

"Es sieht düster aus für die Zukunft der USA mit einem so schwachen Mann an der Macht", heißt es in dem Artikel weiter.

In dem Artikel wurde weiter behauptet, dass die US-Sanktionen gegen Russland den USA nur schaden. Kommentatoren in den USA und Europa äußerten angesichts der Energiepreise in Rekordhöhe und der seit Jahrzehnten hohen Inflation in beiden Regionen ähnliche Bedenken.

Nordkoreanische Beamte und Schriftsteller hatten schon vor Biden US-Präsidenten angegriffen: Donald Trump war bereits als "Dotard", Barack Obama als "böser schwarzer Affe" und George W. Bush als "unausgegorener Mann und Banause" bezeichnet worden.

Die Politik der USA, ihre ausländischen Feinde mit Sanktionen zu belegen, wurde von Pjöngjang schon immer kritisiert. Nordkorea selbst wurde von den USA, der EU und den Vereinten Nationen umfassend sanktioniert, insbesondere wegen seines Atomprogramms.

