Medienbericht: USA versuchen, Putin von G20-Teilnahme abzuhalten

Nach Angaben von Bloomberg versuchen die US-Behörden, Putin an der Teilnahme am G20-Gipfel im November in Bali zu hindern. Einige G20-Mitglieder prüfen auch die Möglichkeit, Delegationen auf niedrigerer Ebene zum Gipfel zu entsenden, sollte der russische Präsident anreisen.