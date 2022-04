Bukarest: Auto fährt gegen Zaun der russischen Botschaft – Fahrer tot

In Bukarest ist am Mittwochmorgen ein Auto gegen den Zaun der russischen Botschaft gefahren und in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der rumänischen Polizei kam der Fahrer dabei ums Leben. Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Umstände sind derzeit noch unklar.

Nach Angaben der rumänischen Polizei ist ein Auto am Mittwoch in den frühen Morgenstunden gegen einen Zaun gefahren, der die russische Botschaft in Bukarest umgibt. Das Fahrzeug sei sofort in Flammen aufgegangen. Weiter heißt es seitens der Behörden, dass das Auto nicht in das Botschaftsgelände eingedrungen sei.

In den sozialen Medien sind bereits Videos aufgetaucht, die den Vorfall zeigen sollen. Auf einem Video ist etwa zu sehen, wie die Vorderseite des Wagens in Flammen steht, während das Fahrzeug im Tor eingeklemmt geblieben ist. Das Sicherheitspersonal eilte zum Ort des Geschehens, konnte dem Fahrer aber nicht mehr helfen.

Video of the accident In Bucharest, were a car crashed into the fence of the Russian embassy. pic.twitter.com/0C3leCyr3K — Russia Ukraine Conflict (@Russiaconflict) April 6, 2022

Wie die Behörden in der rumänischen Hauptstadt weiter mitteilten, konnte die Feuerwehr das Feuer inzwischen löschen. Der Fahrer sei jedoch noch am Unfallort verstorben.

In Romania, un'auto si è schiantata contro i cancelli dell'ambasciata #russa.L'incidente è avvenuto a Bucarest. pic.twitter.com/6xU4c3xTKh — Claudio Torbinio (@My_Salute) April 6, 2022

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters ist nicht sofort klar gewesen, ob es sich hierbei um einen Unfall oder einen absichtlichen Zusammenstoß handelte. Die Polizei erklärte, sie habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Identität des Fahrers wurde nicht bekannt gegeben. Es wurden auch keine Informationen zu einem möglichen Motiv oder andere Details zum Vorfall mitgeteilt.

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine am 24. Februar fanden immer wieder Demonstrationen vor dem Botschaftsgebäude in der rumänischen Hauptstadt statt, bei denen "ein Ende des russischen Angriffs" gefordert wurde. Rumänien hatte außerdem am Dienstag zehn russische Diplomaten ausgewiesen. Dem Außenministerium in Bukarest zufolge hätten die Diplomaten gegen die Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen von 1961 verstoßen.

