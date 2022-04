Medienbericht: EU will China wegen möglicher Unterstützung Russlands unter Druck setzen

Nach Angaben von The Guardian will die EU während des Online-Gipfels am Freitag klarstellen, dass China einen großen Preis bezahlen wird, falls es Russland militärisch oder finanziell unterstützt. Peking will aber an seinem gemäßigten Kurs festhalten.