US-Präsident Biden: "Es wird eine neue Weltordnung geben"

Während einer Rede am Montag in Washington machte US-Präsident Joe Biden eine Äußerung, die im Anschluss für viele Spekulationen sorgte. Es werde eine "neue Weltordnung geben, und die Vereinigten Staaten müssten diese anführen", so der 46. Präsident der USA.