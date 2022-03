Russisches Außenministerium: Wegen Bidens Äußerungen droht Abbruch der Beziehungen zu USA

Die beleidigenden Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über Wladimir Putin bringen die bilateralen Beziehungen an den Rand des völligen Abbruchs, so meldet das russische Außenministerium. Letzte Woche bezeichnete Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin als einen Kriegsverbrecher, einen mörderischen Diktator und einen reinen Banditen. Nun wurde der US-Botschafter in Russland John J. Sullivan in das russische Außenministerium einbestellt, wo ihm eine entsprechende diplomatische Protestnote überreicht wurde:

"Solche Äußerungen des US-Präsidenten, die eines Staatsmannes von so hohem Rang unwürdig sind, bringen die russisch-amerikanischen Beziehungen an den Rand des Abbruchs."

Sullivan wurde gewarnt, dass feindliche Handlungen gegen Russland "fest und entschlossen zurückgewiesen" würden. Darüber hinaus wurde der Botschafter aufgefordert, "normale Bedingungen für den Betrieb der russischen diplomatischen Vertretungen in den USA zu gewährleisten, einschließlich der Garantien für deren ununterbrochene Arbeit".

Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, bezeichnete die Rhetorik von Biden als inakzeptabel und unentschuldbar für den Präsidenten eines Landes, dessen Bomben Hunderttausende von Menschen auf der ganzen Welt getötet hätten.

Peskow führte solche Äußerungen des Chefs des Weißen Hauses auf dessen Reizbarkeit, Müdigkeit und Vergesslichkeit zurück. Der Kremlsprecher betonte, dies sei nicht die erste persönliche Beleidigung Putins durch den derzeitigen US-Staatschef. Gleichzeitig sagte Dmitri Peskow, dass der Kreml das Verhalten Bidens nicht scharf bewerten werde, um keine weiteren Aggressionen zu provozieren.

Auch der Chef von Roskosmos Dmitri Rogosin hatte kürzlich Bidens Worte mit einem Archiv-Video kommentiert, in dem sich Joe Biden mit seinem Vorschlag rühmte, die Bombardierung Belgrads im Jahr 1999 gefordert zu haben.

