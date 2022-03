Arabische Liga setzt auf Diplomatie als einzigen Ausweg aus Ukraine-Krise

Die Liga der Arabischen Staaten (LAS) bleibe dem Grundsatz der Wahrung der Souveränität und Unabhängigkeit der Länder verpflichtet und sei davon überzeugt, dass eine diplomatische Lösung der einzige Weg aus der Krise in der Ukraine sein werde. Dies geht aus einer Erklärung hervor, die am Mittwochabend im Anschluss an die 157. Tagung der regionalen Gemeinschaft auf Ebene der Außenminister in Kairo veröffentlicht wurde.

"Erneut bekräftigen wir das Bekenntnis der arabischen Länder zu den Grundsätzen des Völkerrechts und der UN-Charta, die auf der Wahrung der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität aller Staaten beruhen."

Zudem setze sich die LAS dafür ein, dass die Arbeit der internationalen Expertenorganisationen in verschiedenen Bereichen nicht politisiert wird. Wörtlich hieß es:

"Die Liga, die Anzeichen für eine weitere Eskalation der Krise sieht, setzt sich dafür ein, dass die Arbeit spezieller internationaler Organisationen in verschiedenen Bereichen nicht politisiert wird und dass eine verschärfte diplomatische und politische Konfrontation sowie Doppelmoral auf internationaler Ebene vermieden werden."

In seiner Rede vor dem Rat warnte LAS-Generalsekretär Ahmed Aboul Gheit am Mittwoch, dass die Ukraine-Krise die arabische Region mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen bedrohe, einschließlich im Bereich der Ernährungssicherheit. Dies erfordere ein "überlegtes Handeln", um mögliche Schäden zu minimieren. Gheit unterstrich, dass sich die arabischen Länder bei ihren Positionen zu den Entwicklungen von "nationalen Interessen im Besonderen und arabischen Interessen im Allgemeinen" leiten lassen sollten.

