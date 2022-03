WHO: Massiver Anstieg von Angststörungen und Depressionen durch Corona-Maßnahmen

Die Corona-Maßnahmen ziehen drastische Folgen mit sich. So hat sich allein für das Jahr 2020 die Zahl der psychischen Erkrankungen um ein Viertel erhöht. Vor allem Frauen und junge Leute seien davon betroffen, wie die WHO am Mittwoch in Genf mitteilte.

Über zwei Jahre sogenannter "Corona-Maßnahmen" haben ihre Spuren hinterlassen. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland meldet, gab es im "Corona-Jahr" 2020 nach einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit bis zu 25 Prozent mehr Angststörungen und Depressionen als in den Vorjahren. Vermutlich sei das nur die Spitze des Eisbergs, wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus verriet. Er sagte am Mittwoch in Genf:

"Dies ist ein Weckruf für alle Länder, sich mehr um die mentale Gesundheit zu kümmern."

Hauptursache sei der erhebliche Stress, der mit der sozialen Isolation durch die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie entstand, berichtet die WHO weiter. So haben sich die fehlenden Beziehungen bei der Arbeit, in der Familie und in Vereinen und Gruppen negativ auf die Psyche vieler Menschen ausgewirkt.

Andere Faktoren waren Einsamkeit, Angst vor einer Infektion, Krankheit oder dem Tod für einen selbst oder Verwandte sowie die Trauer nach Todesfällen und finanzielle Sorgen. Bei Gesundheitspersonal sei Erschöpfung ein Auslöser für Suizidgedanken gewesen. Am meisten waren junge Leute und Frauen von den Maßnahmen und ihren Folgen betroffen. Auch der fehlende Zugang zu medizinischer und vor allem psychologischer Betreuung stellten ein großes Problem dar.

Eine abschließende Studie für 2021 liegt noch nicht vor, man gehe aber von einer leichten Verbesserung der Situation aus.

Mehr zum Thema - Psychiater zu Lockdown-Folgen: Situation für Depressive hat sich verschlimmert