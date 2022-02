Serbien in Sorge: Erwarten beispiellosen Druck des Westens

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat am Montag in einem Interview mit dem serbischen Sender Pink TV erklärt, dass sein Land nach der Anerkennung der Volksrepubliken des Donbass durch Russland noch höherem Druck als jemals zuvor aus dem Westen ausgesetzt sein werde, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Serbien stehe vor einer schwierigen Situation:

"Es gibt jetzt viele Herausforderungen politischer, sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Art. Der politische Druck wird größer denn je sein. Allein das, was ich in den letzten drei Tagen erlebt habe, bestätigt meine Aussage. Ich habe verschiedene Arten von Druck erlebt, aber das, was ich in den letzten drei Tagen erlebt habe und was folgt, wird … nicht einfach sein."