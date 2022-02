Russisches Parlament ratifiziert Abkommen mit Volksrepubliken Donezk und Lugansk

Einstimmig haben die Abgeordneten der russischen Staatsduma die Abkommen mit den beiden Donbass-Republiken gebilligt. In einer Sitzung am Dienstag stimmte das Unterhaus des russischen Parlaments mit 400 Abgeordneten einstimmig für die Abkommen.

Die russischen Parlamentarier haben für die Ratifizierung von Vereinbarungen gestimmt, die die politische Zusammenarbeit und militärische Unterstützung der beiden abtrünnigen Donbass-Republiken Donezk und Lugansk untermauern, nachdem Präsident Wladimir Putin eine Proklamation zur Anerkennung ihrer Unabhängigkeit unterzeichnet hatte.

In einer Sitzung am Dienstag hat die Duma, das Unterhaus des russischen Parlaments, mit 400 Abgeordneten einstimmig für die Abkommen gestimmt. Am selben Tag hatten die Parlamente der beiden Regionen gleichzeitig den "Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation" ratifiziert.

Wie die russische Nachrichtenagentur meldet, änderten die Abgeordneten gleichzeitig die Ratifizierungsgesetze, wonach die Verträge in Kraft treten, sobald sie veröffentlicht sind.

Die Dokumente wurden von Präsident Putin und den Oberhäuptern der Republiken, Denis Puschilin und Leonid Pasetschnik, unterzeichnet. In den Abkommen, deren Wortlaut identisch ist, heißt es: "Die Seiten werden ihre Beziehungen als befreundete Staaten aufbauen, die sich konsequent von den Grundsätzen der gegenseitigen Achtung der staatlichen Souveränität und territorialen Integrität, der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten" sowie von den Grundsätzen der Gleichheit und Nichteinmischung leiten lassen.

Die Verträge betreffen die Bereiche Wirtschaft, einschließlich der Verwendung des russischen Rubels, Verteidigung und Grenzschutz, Schutz der Rechte ethnischer Minderheiten und weitere Aspekte.

In der vergangenen Woche hatte das russische Parlament einen Antrag unterstützt, in dem Putin aufgefordert wurde, die Donbass-Republiken anzuerkennen. 351 Abgeordnete stimmten dafür. Nur 16 Abgeordnete stimmten gegen die Entschließung, ein Abgeordneter enthielt sich.

Die Führer der abtrünnigen Republiken und staatliche Vertreter in Kiew haben sich gegenseitig beschuldigt, die Kontaktlinie seit mehreren Tagen schwer zu beschießen. Letzte Woche gaben Donezk und Lugansk bekannt, dass sie damit begonnen haben, Zivilisten nach Russland zu evakuieren, da die Feindseligkeiten ihren Angaben zufolge stark zugenommen haben, und sie haben die Mobilisierung aller kampffähigen Männer angeordnet, um in einem möglichen Konflikt kampfbereit zu sein.

Die Ukraine weist Behauptungen zurück, sie bereite einen Angriff vor. Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Alexej Danilow, erklärte, dass "es sich um einen Versuch handelt, unsere Streitkräfte zu provozieren", und dass Kiews Truppen "nur dann das Feuer eröffnen können, wenn eine Bedrohung für das Leben unserer Soldaten besteht".

Mehr zum Thema - Reaktionen aus Deutschland auf russische Anerkennung der Volksrepubliken: "Bruch des Völkerrechts"