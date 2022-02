Neuer Rekord: Team aus Russland holt 32 Medaillen bei Winterspielen

Am Sonntag hat IOC-Präsident Thomas Bach die Olympischen Winterspiele in Peking für beendet erklärt. Das Team aus Russland belegte mit 32 Medaillen den neunten Platz in der Gesamtwertung und stellte einen neuen nationalen Rekord auf. Deutschland liegt im Medaillenspiegel auf Platz zwei.