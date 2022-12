Liveticker Ukraine-Krieg: Drei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf russischen Militärflughafen

Quelle: Sputnik © Nina Padalko

Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz mahnt Friedensinitiativen im Ukraine-Krieg an Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der katholische Bischof von Limburg, Georg Bätzing, hat in seiner Weihnachtspredigt Friedensinitiativen im Ukraine-Krieg angemahnt. Kongress der Weihnachtsmänner verzichtet auf Sanktionen – Russland wünscht Europa ein frohes Fest! "Auch wenn die Unterstützung des völkerrechtswidrig überfallenen Landes durch alle benötigten Güter weitergehen muss, braucht es gleichzeitig jetzt schon Friedensinitiativen. Denn wie soll es sonst weitergehen, wenn hoffentlich bald die Waffen endlich schweigen?", sagte Bätzing laut einem vorab verbreiteten Redetext am Sonntag in seiner Weihnachtspredigt im Limburger Dom. Der Krieg und die brutalen Menschenrechtsverletzungen säten Hass. Deshalb müsse man sich fragen, wie jetzt schon die Saat des Friedens ausgestreut werden kann. "Können diplomatische Gespräche und vertrauensbildende Maßnahmen bereits Menschen von beiden Seiten zu friedensstiftenden Gesprächen und Projekten zusammenführen?" Hier, so Bätzing, seien auch die einzelne Christin und der einzelne Christ in Deutschland gefragt, denn schließlich lebten auch hier viele Menschen aus der Ukraine wie auch aus Russland. "Gehen wir auf sie zu und sprechen wir mit ihnen über Licht und gemeinsame Perspektiven mitten in der Finsternis von Krieg und Zerstörung", appellierte Bätzing.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.