Russischer Botschafter in Schweden: "Wir sch... auf die Sanktionen"

Während man in Washington, D.C. rhetorisch weiter anheizt und darauf beharrt, Russland werde in dieser Woche in die Ukraine einmarschieren – obwohl dafür keinerlei Beweise vorliegen und das in Moskau wiederholt dementiert wurde, hat der russische Botschafter in Schweden wiederholt, dass die NATO-Erweiterung "die größte Bedrohung" für Moskau sei.