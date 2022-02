"Plastikausbeutung": Wie reiche Länder ihren Abfall loswerden

Wer an der Weltspitze der Recycler steht, steht auch an der Spitze der Abfallerzeuger. Die Länder an der Spitze der Liste sind auch die größten Exporteure von Kunststoffabfällen. So gilt Deutschland zwar als "weltbester Recycler", exportiert aber exportiert aber jährlich durchschnittlich eine Million Tonnen Kunststoffabfälle, mehr als jedes andere Land in der EU, in "abfallbesetzte" Länder wie Indonesien.