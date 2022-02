Russland und China fordern USA auf, keine Raketen mehr in Europa und Asien zu stationieren

Anlässlich des Besuchs von Russlands Präsident Wladimir Putin bei seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in Peking appellierten beide Staatschefs an die USA, von der Stationierung weiterer Raketen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum abzusehen.

In einer gemeinsamen Erklärung fordern Russland und China die Vereinigten Staaten auf, ihre Pläne zur Stationierung von Mittelstreckenraketen und Kurzstreckenraketen in der asiatisch-pazifischen Region (APR) und in Europa aufzugeben. Moskau und Peking beabsichtigen, die Koordinierung in dieser Frage zu verstärken.

"Die Seiten fordern die USA auf, positiv auf die russische Initiative zu reagieren und die Pläne zur Stationierung von landgestützten Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa aufzugeben. Die beiden Seiten werden weiterhin Kontakte pflegen und die Koordinierung in dieser Frage verstärken", heißt es in einer Erklärung, die nach einem Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping veröffentlicht wurde.

Zuvor hatte der russische Außenminister Sergei Lawrow die Besorgnis Moskaus über die Absicht Washingtons geäußert, Mittelstreckenraketen und Kurzstreckenraketen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu stationieren.

Auch das chinesische Außenministerium hat sich gegen die Stationierung von US-Raketen in diesen Regionen ausgesprochen.

