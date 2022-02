Aus Sicherheitsgründen: FBI fordert Athleten zum Verzicht von Handys bei Olympia in Peking auf

Der US-Inlandsgeheimdienst FBI hat Sportler und andere Teilnehmer der Olympischen Winterspiele in Peking aufgerufen, ihre Smartphones zu Hause zu lassen. Bei Olympia könne es zu Cyberangriffen kommen, so das Federal Bureau of Investigation.