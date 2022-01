Treffen im Normandie-Format auf Beraterebene – Kosak: Praktisch keine Fortschritte

Am Mittwoch fand im Hintergrund der aktuell angespannten Lage um den Konflikt in der Ostukraine in Paris ein Treffen im Normandie-Format auf Beraterebene statt. Der russische Vertreter Dmitri Kosak räumte im Anschluss ein, es habe praktisch keine Fortschritte gegeben.