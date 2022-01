Die russische Vertretung bei den Vereinten Nationen hat bekräftigt, dass Washington die Terrororganisation Al-Nusra-Front, die seit einiger Zeit unter der Bezeichnung "Hay'at Tahrir al-Sham" firmiert, in Idlib im Nordwesten Syriens weiterhin unterstütze. Auch trügen die Vereinigten Staaten dazu bei, die Fähigkeiten der Organisation weiter zu verbessern. Die Nachrichtenagentur TASS zitierte aus der Erklärung der russischen Gesandtschaft:

"Unter dem Vorwand, sich um die Syrer zu kümmern, die gegen ihren Willen von den Terroristen der [ehemaligen, in Russland verbotenen Nusra-Front] in Idlib als menschliche Schutzschilde festgehalten werden, verwendet die US-Diplomatie das Geld der Steuerzahler, um die Kämpfer effektiv zu unterstützen. Gleichzeitig scheuen die USA keine Mühen, die Halsabschneider von Idlib umzubenennen und sie als Alternative zur Regierung in Damaskus darzustellen. Indem Washington die Positionen der Terroristen stärkt, schießt es sich selbst in den Fuß, obwohl es sich zur territorialen Integrität der Arabischen Republik Syrien bekennt."