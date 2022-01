Orthodoxe feiern Weihnachten – Russischer Patriarch betet für Frieden in Kasachstan

Am 7. Januar feiern orthodoxe Christen Weihnachten. In der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau hat Patriarch Kyrill einen Nachtgottesdienst abgehalten und für die Lösung aller Konflikte auf dem Territorium des historischen Rus und für den Frieden in Kasachstan gebetet.

Am 7. Januar feiern Orthodoxe Weihnachten, eines der wichtigsten christlichen Feste. In der Nacht vom 6. auf den 7. Januar hat Patriarch Kyrill von Moskau und der ganzen Rus, das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, in der Christ-Erlöser-Kathedrale in der russischen Hauptstadt den feierlichen Gottesdienst abgehalten.

In seiner Weihnachtsbotschaft vor dem Dienst wünschte der Patriarch den Gläubigen Ruhe, Liebe und Gesundheit sowie ein Ende der Kriege und Konflikte in der Welt und unter anderem auf dem Territorium des historischen Rus:

"Damit Frieden, Gerechtigkeit und Ruhe wirklich im Leben jedes einzelnen Menschen herrschen. Frieden zwischen Eltern und Kindern, zwischen Mann und Frau, zwischen Brüdern und Schwestern. Wir haben das Recht auf diesen Frieden, weil der Herr selbst gerade dafür gelitten hat, Sünden zu sühnen und den Menschen die Möglichkeit zu schenken, Frieden, Freude, Ruhe und Glück zu genießen."

In der Rede nach dem Weihnachtsgottesdienst erklärte das russische Kirchenoberhaupt, es bete außerdem für den Frieden in Kasachstan, wo seit Anfang des neuen Jahres Massenproteste gefolgt von gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften stattfinden. Patriarch Kyrill unterstrich, dass eine friedliche Lösung immer schwer zu erreichen sei und viel Mühe von allen Konfliktparteien erfordere. Dafür sollten sich alle Seiten bei Forderungen und Bestrebungen einschränken.

Zudem bedankte sich das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche bei Papst Franziskus für seine Weihnachtsgrüße. In diesem Zusammenhang zeigte sich Kyrill erfreut über die aktuell freundlichen Beziehungen zwischen der Russisch-Orthodoxen und der katholischen Kirche und betonte noch mal die Wichtigkeit der gemeinsamen Bemühungen um den Frieden:

"Ich schätze die freundlichen Beziehungen sehr hoch ein, die sich zwischen uns entwickelt haben, und mit Gottes Hilfe werden sie in vielen gemeinsamen Aktivitäten resultieren, darunter in Bemühungen um die Erzielung von Frieden an Orten, an denen es keinen Frieden gibt."

Am 6. Dezember hatte Papst Franziskus angekündigt, er habe vor, Russland zu besuchen und sich wieder mit Patriarch Kyrill zu treffen.

