"Wir werden ihnen die Hände abhacken" – Iranische Kriegsspiele im Golf als Warnung an Israel

Irans Spitzenkommandeure haben am Freitag erklärt, dass die Kriegsspiele des Landes in dieser Woche eine Reaktion auf "leere Drohungen der Zionisten" seien. Der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarde erklärte gar in Richtung Israel: "Wir werden ihnen die Hände abhacken, wenn sie eine falsche Bewegung machen".

Die Kriegsspiele, die Iran diese Woche im Golf durchgeführt hat, sollten eine Warnung an Israel sein, sagten die obersten Militärbefehlshaber des Landes am Freitag inmitten der Besorgnis über mögliche israelische Pläne, iranische Atomanlagen anzugreifen.

Die Kriegsspiele der Armee der Wächter der Islamischen Revolution (besser bekannt als Revolutionsgarde), bei denen auch ballistische Raketen und Marschflugkörper abgefeuert wurden, endeten am Freitag.

Der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarde, Generalmajor Hossein Salami, erklärte im staatlichen Fernsehen: "Diese Übungen hatten eine sehr klare Botschaft: eine ernsthafte, echte Warnung an die Drohungen der Behörden des zionistischen Regimes, sich vor ihren Fehlern in Acht zu nehmen". Der Chef der Revolutionsgarde betonte:

"Wir werden ihnen die Hände abhacken, wenn sie eine falsche Bewegung machen. ... Der Abstand zwischen den tatsächlichen Operationen und den Militärübungen ist nur eine Änderung der Abschusswinkel der Raketen."

Laut dem Generalstabschef der Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Hossein Bagheri, waren die Militärübungen "Großer Prophet 17" in dieser Woche ein Erfolg, der die militärische Stärke Irans deutlich gemacht habe.

"Diese Übungen waren als Reaktion auf die Drohungen des zionistischen Regimes in den letzten Tagen gedacht", sagte Bagheri dem staatlichen Fernsehen. "Bei dieser Übung wurden 16 Raketen auf das ausgewählte Ziel abgefeuert und zerstörten es. Dabei wurde ein Teil der Hunderten von iranischen Raketen eingesetzt, die in der Lage sind, ein Land zu zerstören, das es wagt, Iran anzugreifen", sagte Bagheri am Rande des Abschlusstages der Übung am Freitag vor Reportern.

Die offizielle Nachrichtenagentur IRNA meldete am Freitag, dass Reichweite der Raketen, die während der Militärübung im Süden des Landes abgefeuert wurden, zwischen 350 und 2.000 Kilometern liegt. Damit sind sie nach iranischen Aussagen in der Lage, den Erzfeind Israel sowie US-Militärbasen in der Region zu erreichen.

Brigadegeneral Abbas Nilforoushan, ein Sprecher der Kriegsspiele, sagte ebenfalls, dass die Übungen nach Plan verlaufen seien und dass die elektronische Kriegsführung den hypothetischen feindlichen Luftabwehrschild erfolgreich ausgeschaltet habe.

Die fünftägige Militärübung hatte am Montag in den frühen Morgenstunden mit einer Luftabwehrübung über dem Atomkraftwerk Bushehr begonnen. An den Kriegsspielen waren Boden-, Marine- und Luftwaffeneinheiten der Revolutionsgarde beteiligt gewesen.

Am Mittwoch traf der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, mit dem israelischen Premierminister Naftali Bennett zusammen, der sich gegen eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran von 2015 ausspricht.

Mehr zum Thema – US-General McKenzie: Iran und schiitische Milizen wollen USA aus Nahem Osten verdrängen