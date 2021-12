MH17-Abschuss: Niederländische Staatsanwaltschaft fordert lebenslang für Angeklagte

Die niederländische Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für die Angeklagten im Prozess um den Abschuss der Passagiermaschine MH17 von Malaysia Airlines am 17. Juli 2014. Die damaligen Offiziere der prorussischen Rebellen seien für den Tod von 298 Menschen verantwortlich und müssten daher die Höchststrafe bekommen, erklärten die Vertreter der Anklage am Mittwoch vor dem Strafgericht am Amsterdamer Flughafen. "Die Angeklagten haben 298 Menschen auf grausame Weise das Leben genommen", sagte Staatsanwalt Thijs Berger. Das Urteil in dem seit Frühjahr 2020 laufenden Prozess wird erst im nächsten Jahr erwartet.

Drei Russen und ein Ukrainer haben nach Überzeugung der Anklage im Juli 2014 die Boeing der Malaysia Airlines mit einer russischen Luftabwehrrakete vom Typ Buk abgeschossen. 298 Menschen an Bord wurden getötet. Der Prozess wird in Abwesenheit der Angeklagten geführt. Nur einer lässt sich von Verteidigern vertreten. Alle bestritten jede Verantwortung.

Der Prozess ist politisch heikel, da Russland jede Verantwortung zurückweist. Eine Auslieferung der Angeklagten scheint unwahrscheinlich. Versuche, Moskau Verantwortung für das Unglück zuzuweisen, seien "absolut inakzeptabel", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow gegenüber RT. Lawrow fügte hinzu, dass die fragliche Rakete [die angeblich das Flugzeug abgeschossen hat] 1986 hergestellt wurde und bis dahin in der Ukraine verblieben sein soll.

Zudem sei in der Zwischenzeit Malaysia ausgeschlossen worden, obwohl es sich um eine malaysische Maschine handle, die in den tragischen Vorfall verwickelt gewesen sei. Auch die Auswertung der Blackbox-Daten sei nicht veröffentlich worden.

(rt de/dpa)