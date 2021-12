Trump: Habe "großartige Beziehung" zu "Mörder" Xi gehabt

In einem Interview mit Maria Bartiromo von Fox News sagte Donald Trump am Sonntag, dass seine "großartigen" Beziehungen zu seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping nach dem Auftauchen von COVID-19 oder des China-Virus, wie er es zu nennen pflegt, in den Keller gegangen seien. Bartiromo, die sehr wohlwollend über den ehemaligen US-Präsidenten berichtet, unterbrach Trump mit der Behauptung, dass Xi ein "Mörder" sei.

"Er ist ein Mörder",

antwortete Trump und fügte hinzu:

"Aber ich hatte eine großartige Beziehung zu ihm."

Trumps Beziehung zu Xi wurde selten als "großartig" bezeichnet. Schon vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie vertrat Trump eine harte Haltung gegenüber China, indem er die USA in einen Handelskrieg mit Peking verwickelte und China als einen Feind bezeichnete. Unter Trumps Führung wurde China in der Nationalen Verteidigungsstrategie der USA zu einem der wichtigsten "strategischen Konkurrenten" der USA erhoben.

Nach dem Ausbruch von COVID-19 verschlechterte sich das Verhältnis jedoch zusehends. Trump bestand von Anfang an darauf, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan entwichen sei. Eine Theorie, die durch die Enthüllung, dass die USA in diesem Labor die sogenannte "Gain-of-function"-Forschung an Coronaviren finanzierten, an Glaubwürdigkeit gewann.

"Sie haben wirklich die ganze Welt zerstört", sagte Trump, bevor er den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden dafür kritisierte, dass er sein Wahlkampfversprechen nicht eingehalten und COVID-19 "trotz all dieser Impfstoffe und all dieser unglaublichen Therapeutika" nicht aufgehalten habe.

Auf die Frage, warum Biden Xi im Rahmen mehrerer Gespräche in diesem Jahr nicht zu den Ursprüngen des Coronavirus befragt hat, antwortete Trump:

"Er hat Angst vor ihm."

Peking hat die Behauptungen, dass das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan entwichen sei, zurückgewiesen. Nachdem ein Bericht des US-Geheimdienstes im Oktober die Theorie von einer undichten Stelle im Labor als "plausibel" bezeichnet hatte, erklärte die chinesische Botschaft in Washington, dass die US-Regierung bei der Suche nach dem Ursprung des Virus auf einen "Geheimdienstapparat statt auf Wissenschaftler" zurückgreife.

