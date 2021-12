China: Flüchtlingshilfe muss nationale Souveränität achten und darf nicht politisiert werden

Der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun hat am Dienstag zur internationalen Solidarität angesichts der Notlage von Flüchtlingen und Vertriebenen auf der ganzen Welt aufgerufen. Er verwies darauf, dass nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen weltweit weiter ansteigt und inzwischen bei über 82 Millionen liegt. Die internationale Gemeinschaft müsse dem Geist der Menschlichkeit verpflichtet bleiben, aktiv zusammenarbeiten und Ressourcen mobilisieren, um den Flüchtlingen im Einklang mit dem Völkerrecht den notwendigen Schutz zu gewähren, sagte Zhang vor dem UN-Sicherheitsrat, und fügte hinzu.

"Um das Flüchtlingsproblem zu lösen, müssen historische Perspektiven und nationale Realitäten in Betracht gezogen werden. Alle Parteien müssen ihre Verantwortung wahrnehmen. Die Entwicklungsländer beherbergen heute 86 Prozent der Flüchtlinge weltweit. Länder, die dazu in der Lage sind und Verantwortung übernehmen, müssen dazu beitragen, den Stress und die Last, mit der die Entwicklungsländer konfrontiert sind, zu lindern."