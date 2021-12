IWF: Reichste Länder müssen verschuldete ärmste Länder retten

Der Internationale Währungsfonds hat davor gewarnt, dass 60 Prozent der ärmsten Länder der Welt stark gefährdet sind, in eine Schuldenkrise zu geraten – oder sie würden sich sogar bereits in einer solchen befinden. Ihre Zahl sei doppelt so hoch wie im Jahr 2015.