Verlangte Gebühren von Toten: Australische Bank zu Millionenstrafe verdonnert

Die drittgrößte Bank Australiens, Westpac, muss 81 Millionen US-Dollar Strafe zahlen und zusätzlich zu den Geldbußen 57 Millionen US-Dollar an Entschädigungen an ihre Kunden überweisen.

Nach Angaben der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) berechnete die Bank in einem Zeitraum von zehn Jahren fast 11.000 ihrer "verstorbenen Kunden rund 7,2 Millionen US-Dollar an Gebühren für Finanzberatungsdienste, die aufgrund ihres Todes nicht erbracht wurden", und verteilte an mehr als 7.000 Kunden doppelte Versicherungspolicen.

Dem Bankenriesen wurde außerdem vorgeworfen, dass er in allen Fällen mit Ausnahme derjenigen, in denen es um die Weiterveräußerung von Superversicherungen und Schulden ging, nicht sichergestellt habe, dass die Finanzdienstleistungen effizient, ehrlich und fair erbracht wurden. Die Aufsichtsbehörde schätzte, dass mindestens 25.000 Kunden mit Gebühren in Höhe von mehr als fünf Millionen US-Dollar belastet wurden, die nicht angemessen offengelegt worden seien.

Die ASIC leitete gleichzeitig sechs Klagen gegen die Bank wegen "systemischen Versagens" in der Bank-, Super- und Vermögensverwaltungsabteilung von Westpac sowie im Versicherungsgeschäft, das im August verkauft wurde, ein. Die stellvertretende Vorsitzende der Aufsichtsbehörde Sarah Court erklärte:

"Das Verhalten und die Verstöße, die in diesen Verfahren vorgeworfen werden, haben den Verbrauchern weitreichenden Schaden zugefügt und erstreckten sich auf das alltägliche Bankgeschäft, die Finanzberatung, die Pension und das Versicherungsgeschäft von Westpac."

Laut ASIC ist es ein Novum, dass die Aufsichtsbehörde "mehrere Verfahren gegen denselben Beklagten zur gleichen Zeit einleitet".

Der Vorstandsvorsitzende von Westpac, Peter King, hat versprochen, die weit verbreiteten Probleme mit der Einhaltung von Vorschriften durch eine kulturelle Erneuerung des Unternehmens zu lösen. In einer Erklärung teilte er mit:

"In jeder dieser Angelegenheiten hat Westpac unsere Standards und die Standards, die unsere Kunden von uns erwarten, nicht eingehalten." "Die in diesen Angelegenheiten angesprochenen Probleme hätten nicht auftreten dürfen, und unsere Prozesse, Systeme und Überwachung hätten besser sein müssen. Wir bringen die Dinge in Ordnung und entschuldigen uns vorbehaltlos bei unseren Kunden."

