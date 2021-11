Māori fordern Impfgegner in Neuseeland auf, traditionellen Haka auf Protesten nicht zu tanzen

Die Videos mit dem traditionellen Tanz des neuseeländischen indigenen Volkes der Māori Ka Mate Haka wurden auf YouTube millionenfach angeschaut. Durch die Leidenschaft der Bewegungen und emotionalen Gesichtsausdrücke beeindruckt der Haka Zuschauer weltweit. Das nationale Rugby-Team Neuseelands hat den Tanz populär gemacht, indem es ihn vor jedem Spiel aufführt.

Jetzt wenden sich die Māori an die Impfgegner in Neuseeland mit der Aufforderung, den Haka bei Protesten nicht zu mehr zu tanzen. Der Ngati Toa-Stamm, der das gesetzliche Verwendungsrecht für den Haka hat, zeigte sich sehr unzufrieden damit, dass Protestierende während der Demonstrationen in der vergangenen Woche den zeremoniellen Kriegstanz aufgeführt hatten. In einer offiziellen Stellungnahme hieß es:

"Ngati Toa verurteilen die Verwendung des Ka Mate Haka, um Parolen gegen COVID-19-Impfungen zu untermauern. Viele unserer Vorfahren haben in der Vergangenheit bei Pandemien ihr Leben verloren. Wir sind uns absolut sicher, dass der COVID-19-Impfstoff der beste Schutz ist, der uns zur Verfügung steht, und wir sehen dies als unsere Verpflichtung an, unsere Familie dabei zu unterstützen, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen."

Aktuell sind in Neuseeland fast 68 Prozent der Bevölkerung gegen COVID-19 vollgeimpft. Die Zahl unter den Māori liegt bei 61 Prozent. Lediglich 34 Menschen sind in Neuseeland nach offiziellen Angaben an COVID-19 gestorben. Dies ist eine der niedrigsten Todesraten in der Welt.

