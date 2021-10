"18+"-Protest: Wiener Museen erstellen Account auf OnlyFans für Kunstwerke mit nackten Körpern

Aus Protest gegen die Politik von vielen Sozialen Netzwerken, durch die alle Bilder mit nackten Körpern einschließlich in Kunstwerken verboten werden, hat der WienTourismus einen Account auf OnlyFans erstellt. So kämpft diese Organisation gegen Zensur und will zugleich auch Touristen anlocken.