FIFA-Präsident schlägt WM 2030 in "Israel und Nachbarstaaten" vor

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat nach israelischen Angaben für das Jahr 2030 eine Weltmeisterschaft in Israel und anderen Staaten in der Region vorgeschlagen. Man müsse "Visionen, Träume und Ambitionen haben", so Infantino gegenüber der "Jerusalem Post".