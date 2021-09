"Weisheit" der Worte: Papst Franziskus lobt Merkel – für ein Putin-Zitat

Papst Franziskus hat Kritik des russischen Präsidenten Wladimir Putin an der Interventionspolitik des Westens in Afghanistan in einem Interview irrtümlich Bundeskanzlerin Angela Merkel zugeschrieben – und die "Weisheit" der Worte gepriesen.