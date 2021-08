Taliban-Sprecher über Anschläge in Kabul: Präsenz ausländischer Truppen ist großes Problem

In einem Exklusiv-Interview für RT hat sich der offizielle Sprecher der Taliban zu den Anschlägen in Kabul geäußert. Die Präsenz ausländischer Truppen in Afghanistan stelle ein großes Problem dar, und diese trügen die volle Verantwortung für die Sicherheit um den Flughafen.