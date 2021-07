Kuba verurteilt Angriff auf Botschaft in Paris als "Terrorakt" – Frankreich verschärft Sicherheit

Nach einem Angriff auf die kubanische Botschaft in Paris verstärkt Frankreich das Sicherheitsaufgebot um das Gebäude. Das kubanische Außenministerium betrachtet die Attacke mit Brandflaschen am späten Montagabend als einen "Terroranschlag" und sieht dahinter die USA.

Das französische Außenministerium hat am Dienstag mitgeteilt, dass das Sicherheitsaufgebot rund um die kubanische Botschaft in Paris verstärkt worden sei. Der Grund war ein Angriff auf die diplomatische Vertretung des Karibikstaates am späten Montagabend. Die Polizei leitete eine Untersuchung an. Frankreich verurteilte den Angriff.

Nach Angaben der kubanischen Diplomaten hatte sich die Attacke am 26. Juli gegen 23:45 Uhr ereignet. Unbekannte warfen drei Molotowcocktails gegen das Gebäude. Es entstand ein Brand, den Botschaftsmitarbeiter mit eigenen Kräften löschten. Es gab zwar keine Verletzten, durch die Attacke entstand aber ein materieller Schaden.

Denunciamos el ataque terrorista con cocteles molotov contra nuestra Embajada en París.Los responsables directos de estos actos son quienes incitan a la violencia y al odio contra nuestro país.#NoAlTerrorismopic.twitter.com/G7vQ5Tpflb — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) July 27, 2021

Das Außenministerium in Havanna sprach in diesem Zusammenhang von einem "Terroranschlag" und machte dafür diejenigen verantwortlich, die zum Hass und zur Gewalt gegen Kuba aufstachelten. Der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez warf auf Twitter der US-Regierung in Washington vor, mit deren kontinuierlichen Hass-Kampagnen gegen den Inselstaat hinter dem Angriff zu stehen.

Denunciamos ataque terrorista con cocteles molotov contra nuestra Embajada en París @EmbaCubaFrancia.Responsabilizo al Gobierno de EEUU por sus continuas campañas contra nuestro país que alientan estas conductas y por llamados a la violencia, con impunidad, desde su territorio. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 26, 2021

Im Juli war es auf Kuba zu massenhaften Protestaktionen gekommen. Eine der Ursachen war ein Mangel an Medikamenten gegen die Krankheit COVID-19. Die Regierung in Havanna warf den USA vor, hinter den Demonstrationen zu stecken. Menschenrechtler sprachen ihrerseits von Hunderten Festnahmen und Gefängnisstrafen im Schnellverfahren. In diesem Zusammenhang verhängten die USA weitere Sanktionen gegen den Inselstaat. Kubas Wirtschaft leidet stark unter dem Einbruch des Tourismus in der COVID-19-Pandemie sowie unter US-Sanktionen.

