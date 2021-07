Bill Gates mit an Bord: BioNTech will Malaria-Impfstoff entwickeln

BioNTech will schon bald einen mRNA-Impfstoff gegen Malaria entwickeln. Man plane den Start klinischer Studien bis Ende 2022, so das Unternehmen. Das Projekt wird von der EU-Kommission, der WHO, der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung und weiteren Organisationen unterstützt.