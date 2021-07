Wie erklärt Bundesregierung die zeitlichen Widersprüche im OPCW-Abschlussbericht zu Nawalny?

Russische Diplomaten haben im OPCW-Abschlussbericht 2020 zeitliche Ungereimtheiten im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Vergiftung des Politbloggers Alexei Nawalny entdeckt. Laut dem Bericht soll die OPCW auf Anfrage Berlins bereits am 20. August 2020, dem Tag des Vorfalls, Experten nach Deutschland geschickt haben. Das werfe Fragen auf.

Das russische Außenministerium ist auf Ungereimtheiten in einem Berichtsentwurf der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zur mutmaßlichen Vergiftung des russischen Bloggers Alexei Nawalny aufmerksam geworden. Außenamtssprecherin Marija Sacharowa forderte von der Organisation eine plausible Erklärung der Passage, in der schriftlich festgehalten wird, dass das Technische Sekretariat der OPCW bereits am 20. August 2020 "auf Bitte Deutschlands" ein Expertenteam ins EU-Land geschickt habe, um Berlin "eine technische Unterstützung im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Vergiftung eines russischen Bürgers zu leisten".

Die Entsendung einer OPCW-Mission am selben Tag des Nawalny-Vorfalls auf Ersuchen der Bundesrepublik sei eingedenk der dafür nötigen bürokratischen Prozesse (Verfassen, Abstimmen, Abschicken, Annahme, Beratschlagung, Vorbereitung der Mission) nach einhelliger Einschätzung von Diplomaten und Experten schlechterdings unmöglich. Das Gesuch hätte dafür mehrere Tage zuvor eingereicht werden müssen.

Russlands Botschafter bei der OPCW Alexander Schulgin fragte in diesem Zusammenhang auf der 97. Sitzung des Exekutivrats der Organisation in Den Haag, wie dies überhaupt möglich sei und warum man zuvor immer behauptet habe, dass die OPCW ihr Expertenteam erst Anfang September 2020 nach Deutschland geschickt habe. Nach Angaben der russischen Diplomaten konnte das Technische Sekretariat der OPCW diese Fragen nicht beantworten. Der Vertreter schwieg schlichtweg.

RT-Redakteur Florian Warweg fragte vor diesem Hintergrund auf der aktuellen Bundespressekonferenz nach, wie die Bundesregierung diese zeitlichen Widersprüche erklärt. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte im weiteren Verlauf die Frage zu einer "krausen Theorie". Daraus entwickelte sich ein Wortgefecht zwischen Warweg und Seibert, welches es in sich hatte.