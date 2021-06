Schweizer Bundespräsident schätzt Putins Offenheit

Der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin schätzt die Offenheit seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Parmelin betont, der Meinungsaustausch mit Putin habe in sehr angenehmer Atmosphäre stattgefunden.

Guy Parmelin, der Schweizer Bundespräsident, hat mitgeteilt, Wladimir Putin habe eine wertvolle Eigenschaft: Offenheit. Dies erklärte Parmelin nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten am 16. Juni:

"Präsident Putin hat eine Eigenschaft, die ich sehr schätze. Er redet nicht um den heißen Brei herum und geht sofort zur Sache und teilt seine Gedanken mit. Er hört zu und antwortet."

Zudem merkte der Schweizer Bundespräsident an, dass der Meinungsaustausch mit Putin in einer sehr angenehmen Atmosphäre stattgefunden habe. Seiner Meinung nach mag Putin keine Dinge, "die ein übermäßiges Protokoll vorsehen". Putin versuche, "auf den Punkt zu kommen". Über seine Gedanken zu den ersten Minuten des Russland-US-Gipfels in der Genfer Villa La Grange sagte Parmelin:

"Joe Biden und Wladimir Putin haben fünf Minuten lang gesprochen und ich habe sofort gespürt, dass zwischen ihnen als Menschen alles gut läuft."

Das Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden fand am 16. Juni in Genf statt. Parmelin hieß beide Staats- und Regierungschefs herzlich willkommen. Im Anschluss an die Zusammenkunft trafen sich der russische und der Schweizer Präsident zu einem bilateralen Gespräch.

