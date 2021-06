Körpersprache-Spezialist nach Genfer Treffen: Putin wirkt dominant, Biden kommunikativ

Nach dem Treffen zwischen Wladimir Putin und Joe Biden wird naturgemäß ausgewertet, was dies für Russland, die USA und die Welt bedeutet. Doch was ist mit dem, was zwar nicht gesagt, aber vielleicht dennoch kommuniziert wurde? Ein Interview mit Körpersprache-Spezialist Stefan Verra.