Vor der Begegnung mit Wladimir Putin: Joe Biden in Genf eingetroffen

US-Präsident Joe Biden ist in Genf eingetroffen, wo er am Mittwoch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen wird. Die Beziehung zwischen Russland und den USA ist an einem Tiefpunkt angelangt. Von der Begegnung der beiden Politiker werden Signale der Beruhigung und Stabilisierung erwartet.