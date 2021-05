Frankreichs Topgeneral warnt: "Dürfen uns nicht an Konfrontation zwischen USA und China beteiligen"

Der französische Generalstabschef erklärte, die EU müsse eine Situation vermeiden, in der sie sich zwischen den Supermächten USA und China entscheiden müsse. Zugleich gab er an, dass Staaten wie Russland, China und die Türkei Frankreichs Interessen in Afrika bedrohen.