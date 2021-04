Iran: Erdbeben der Stärke 5,9 erschüttert Region mit Atomkraftwerk

Iran gehört zu den Ländern mit den meisten Erdbeben weltweit. Am Sonntag kam es zu einem Beben in der südlichen Region Buschehr. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA sprach von mindestens fünf Verletzten.

Die Krankenhäuser in den Städten rund um das Epizentrum wurden in Alarmbereitschaft versetzt, Rettungsteams und Ambulanzen in das Erdbebengebiet entsandt. Aus Angst vor dem Erdbeben liefen Menschen in der Provinzhauptstadt Gonaweh auf die Straßen. Es kam auch zu Stromausfällen.

Ein Twitter-Nutzer teilte dieses Video. Es soll zum Zeitpunkt des Erdbebens aufgenommen worden sein:

#Irán#Terremoto Desprendimiento de rocas cerca de Bandar Genaveh, #Bushehr, al sur de Irán, durante el terremoto M 5,8. Algunas casas en áreas rurales han resultado dañadas. No hay reporte de víctimas o lesiones. pic.twitter.com/GlUaco69Ac — 𝔸𝕝𝕖𝕛𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 𝔽𝕣𝕚𝕒𝕤 ♚ (@FriasAlejandro_) April 18, 2021

Vertreter der iranischen Regierung teilten der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass die Atomkraftanlage Buschehr am Persischen Golf nicht beschädigt worden sei. Das Epizentrum des Bebens lag 100 Kilometer von der Anlage entfernt. Es kam zu neun Nachbeben. In der iranischen Atomkraftanlage in Natanz ereignete sich vor gut einer Woche eine Explosion, die durch einen ferngezündeten Sprengsatz ausgelöst worden sein soll.

