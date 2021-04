Iran meldet: Urananreicherung auf 60 Prozent erfolgreich gestartet

Nach dem Angriff auf eine Atomanlage in Natanz hat Teheran nach eigenen Angaben mit der Urananreicherung auf 60 Prozent begonnen. Das ist der höchste Grad der Urananreicherung bisher in Iran.

Iran hat nach eigenen Angaben die Anreicherung von Uran auf 60 Prozent in Natanz hochgefahren. Das teilte Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf am Freitag in Teheran mit. Das ist der höchste Grad bisher und wird von Teheran als Reaktion auf einen Sabotageangriff auf die Atomanlage in Natanz bezeichnet, bei dem die Zentrifugen der ersten Generation vom Typ IR-1 beschädigt worden seien. Für den Sabotageangriff machte Iran bereits Israel verantwortlich. Die Rechnung, Irans Atomprogramm zu behindern, gehe jedoch nicht auf, berichteten iranische Medien seinerzeit.

Ghalibaf erklärte am Freitag, das iranische Volk sei fest entschlossen, jede Verschwörung aufzulösen. Die Anreicherung habe am Freitag kurz nach Mitternacht begonnen.

Der Chef der iranischen Atombehörde, Ali Akbar Salehi, erklärte dazu, Iran habe nun Zugang zu jeder Urananreicherungsstufe. Trotz der jüngsten Sabotage auf Atomanlage werde die Urananreicherung in Natanz fortgesetzt. Er erklärte, die 60-prozentige Anreicherung von Uran sei im Zeitraum von zwei Tage abgeschlossen, meldet Press TV.

Die Produktion von 60 Prozent angereichertem Uran beträgt derzeit 9 Gramm pro Stunde.

Ein iranischer Beamter sagte gegenüber Reuters, dass "eine 60 prozentige Anreicherung nur in geringer Menge erfolgen wird". Die bereits in der Anlage durchgeführte 20-prozentige Anreicherung werde auch parallel zur 60-prozentigen Anreicherung von Uran fortgesetzt, fügte Salehi hinzu. Der Chef der iranischen Atombehörde hatte bereits den Sabotageangriff auf die Atomanlage in Natanz als "nuklearen Terrorismus" bezeichnet.

Iran könne sein Uran sogar auf 90 Prozent anreichern – und damit atomwaffentauglich machen –, aber das Land habe ein Atomwaffenprogramm nie gewollt und wolle es auch jetzt nicht, sagte der iranische Präsident kürzlich in Teheran.

Die Begrenzung der Urananreicherung auf maximal 3,67 Prozent ist eine der wichtigsten Auflagen des Atomabkommen 2015, wodurch Iran an einem angeblichen Versuch zum Bau einer Atombombe gehindert werden soll. Teheran hat jedoch stufenweise die nach der Vereinbarung erlaubte Menge an Uranvorräten überschritten, da der ehemalige US-Präsident einseitig 2018 aus dem Atomdeal ausstieg und zugleich auch die Sanktionen gegen Iran wiedereingeführt hat.

In Wien verhandeln seit der vergangenen Woche Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Russland und Iran, um den Atomdeal 2015 zu retten. Das konkrete Ziel der jüngsten diplomatischen Bemühungen ist die Rückkehr der USA zu der Vereinbarung und die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Iran sowie eine überprüfbare Einhaltung aller nukleartechnischen Auflagen durch Iran. Der Oberste Führer Irans Ali Chamenei hat auch erneut bekräftigt, dass Iran erst dann zu seinen Verpflichtungen im Rahmen des Atomabkommens (JCPOA) zurückkehren werde, nachdem das Land überprüft habe, dass die Sanktionen nicht nur in Worten, sondern in der Tat aufgehoben worden seien.

