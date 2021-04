Ein Toter bei Schießerei an Pariser Krankenhaus – Schütze auf der Flucht

Bei einer Schießerei vor einem Krankenhaus in Paris ist eine Person getötet und eine weitere verletzt worden, berichtet ein lokaler TV-Sender. Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen sind derzeit am Tatort, so Medienberichte. Der Schütze konnte fliehen.