Ägypten: Dreitausend Jahre alte Stadt im Sand gefunden

Archäologen haben im Süden Ägyptens eine Stadt entdeckt, die mehr als 3.400 Jahre im Sand verloren war. Ihre Gründung geht auf Pharao Amenophis III. zurück, schreibt die Zeitung Al Balad in Bezugnahme auf den Leiter der Expedition Zahi Hawass. Pharao Amenophis III., der die Stadt gegründet haben soll, lebte circa 1388 bis 1351 vor Christus. Die Stadt florierte nach seinem Tod bis zur Regentschaft Tutanchamuns (um 1332 bis 1323 vor Christus). Hawass erklärte:

"Die Stadt, die 'Himmelfahrt von Aton' genannt wurde, war die größte administrative und industrielle Siedlung in Ägypten am Westufer des Nils in Luxor. Bereits damals war die Stadt in Straßen unterteilt und die Häuser erreichten eine Höhe von drei Metern."