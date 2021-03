Weltweiter Vergleich: Weniger Freiheit in den USA als in der Mongolei und in Argentinien

Die USA fallen erneut im weltweiten "Freiheits-Ranking" der Organisation Freedom House. Schuld seien das ungelöste Rassismusproblem und der negative Einfluss des Geldes auf die politische Ausrichtung der Vereinigten Staaten. Die Probleme der USA wirkten sich zudem negativ auf andere Demokratien aus.

Quelle: www.globallookpress.com © Keiko Hiromi