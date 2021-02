US-Geheimdienstbericht: Saudischer Kronprinz genehmigte persönlich Plan zur Ermordung Kashoggis

Der US-Geheimdienst veröffentlichte einen Bericht, der besagt, dass der saudische Kronprinz Mohammad bin Salman die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul genehmigt habe.

"Wir schätzen, dass der saudi-arabische Kronprinz Mohammad bin Salman eine Operation in Istanbul, Türkei, genehmigt hat, um den saudischen Journalisten Jamal Khashoggi zu fangen oder zu ermorden", heißt es in dem Bericht, der am Freitag vom Büro des Direktors des Nationalen Geheimdienstes veröffentlicht wurde.