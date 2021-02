USA streben Rückkehr in den UNO-Menschenrechtsrat an und fordern Ausschluss anderer Mitglieder

Die USA streben eine Rückkehr in den UNO-Menschenrechtsrat an. Nachdem man das Gremium unter Trumps Präsidentschaft verlassen hatte, will die Biden-Regierung den Austritt nun rückgängig machen. Man bittet hierfür "demütig um die Unterstützung aller UN-Mitgliedsstaaten".